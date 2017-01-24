” أبل ” تطرح تحديثاً جديداً مع تصحيحات للأمان

بدأت شركة أبل بطرح النسخة 10.2.1 من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة آي أو إس، ويعمل التحديث الجديد البالغ حجمه حوالي 72.2 ميغابايت مع كافة الأجهزة المتوافقة، ويبدو أن التحديث لا يضيف الكثير حيث أن قائمة سجل التغييرات المرافق له قصيرة للغاية.

ويأتي التحديث الجديد بعد مرور حوالي شهر ونصف على إطلاق الشركة للتحديث السابق الذي حمل رقم الإصدار iOS 10.2، وما يقرب من شهر من الاختبارات التي قام بها المطورين والأشخاص المشاركين في برنامج أبل للبرامج التجريبية على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وتعتبر الميزة الأهم لهذا الإصدار هي شموله على عدد كبير من الإصلاحات الأمنية، حيث أنه لا يحتوي على مميزات موجهة بشكل مباشر إلى المستخدم أو أي تغييرات أو تحسينات ملحوظة من أي نوع بشكل ظاهري بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويشير سجل التغييرات إلى تضمنه إصلاحاً للأخطاء وتحسيناً لأمان أجهزة آيفون وآيباد اللوحية.

ويؤكد التحديث على أن هواتف آيفون وحواسيب آي باد وأجهزة آي بود تاتش المتوافقة لن يمكن فتح قفلها بشكل تلقائي عند عدم ارتداء المستخدم لساعة آبل ووتش الذكية المقترنة بتلك الأجهزة، كما جرى تحديث محرك تصفح الويب المستخدم في متصفح سفاري WebKit مما يمنع تنفيذ تعليمات برمجيات عشوائية بعد الآن عند التعامل مع أنواع محتوى معينة على الويب.

كما يعمل التحديث على ضمان عدم عرض الأجهزة العاملة بنظام أي أو إس للشاشة الرئيسية بعد الآن عند تفعيل قفل التنشيط، مما يقطع الطريق على العابثين الذين يحاولون القيام بذلك عبر طرق مختلفة.

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