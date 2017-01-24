ألمانيا : استنفار للشرطة لاعتقال لاجئ رفض قرار نقله و استعصى في غرفته

دفعت قيادة الشرطة يوم الاثنين الماضي بـ 25 سيارة مجهزة، لأحد أماكن إقامة طالبي اللجوء، وذلك بسبب استعصاء تسبب به لاجئ، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

موقع مجلة “فوكوس” الألماني، قالت إن سبب هذه التعزيزات هو رفض اثنين من طالبي اللجوء قرار نقلهما إلى مكان آخر، رغم المفاوضات التي تمت مع الشرطة لإقناعهما بتقبل القرار.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن أحد طالبي اللجوء تحصن داخل غرفته، واستقدمت الشرطة تعزيزات لأنه في مثل هذه الحالات، قد يتكاتف بعض اللاجئين مع الشاب المتحصن في غرفته.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه تم اعتقال الشاب دون حدوث إشكالات، ونقل إلى مركز الشرطة حيث يخضع للتحقيق.

عكس السير