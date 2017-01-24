ألمانيا : السجن لسوري متهم بـ ” تهريب الأجانب ” بعد عجزه عن دفع الغرامة

قال موقع “برسه بورتال”الألماني، إن الشرطة ألقت القبض يوم الأحد الماضي على سوري بتهمة “المساعدة في تهريب اللاجئين”.

وأضاف الموقع أن الشرطة ألقت القبض على الرجل عندما كانت تقوم بتفتيش في محطة استراحة “ميلينغن” الواقعة على الطريق السريع A 3 بالقرب من الحدود الألمانية الهولندية.

وذكرت الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السوري البالغ من العمر 39 عاماً، صادر بحقه مذكرة اعتقال بتهمة تهريب الأجانب.

وختم الموقع بالقول إن السوري سيقضي 125 يوماً في السجن لأنه لم يستطع دفع الغرامة المستحقة عليه والبالغة 1953 يورو.

عكس السير