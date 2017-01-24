ألمانيا : حزب البديل يعاقب أحد أعضائه بسبب تصريحات عن ” الهولوكوست “

اكتفى حزب البديل من أجل ألمانيا (AFD) اليميني الشعبوي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد بيورن هوكه، زعيم الحزب بولاية تورينغن بشرق ألمانيا، والتخلي عن فكرة طرده على عكس ما كانت تطالب زعيمة الحزب فراوكة بيتري.

وكان هوكه قد وجه انتقادات مثيرة للجدل لوجود نصب تذكاري لضحايا المحرقة النازية لليهود “هولوكوست”، وسط العاصمة الألمانية برلين.

وعلى الرغم من أن قيادة الحزب تحققت بعد مؤتمر عبر الهاتف استمر ثلاث ساعات من أن هوكه “أضر بمكانة الحزب” في خطابه يوم 17 كانون الثاني/يناير الجاري، فإن دوائر من الحزب ذكرت أنه لم يتم التوافق على طرده وبالتالي تم الاكتفاء باتخاذ “إجراءات تأديبية” بحقه.

وقال رئيس الحزب المشارك يورغ مويتن في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يمكنني التعايش مع هذا القرار”، لافتا إلى إنه لم يكن مجديا من وجهة نظري أن يتم استبعاد هوكه بشكل فوري.

ومن جانبه قال عضو آخر في قيادة الحزب: “كنت أتمنى قرارا أكثر حدة، ولكن يمكنني التعايش مع هذا الحل الوسط”.

وكان هوكه قال يوم الثلاثاء الماضي خلال فعالية لشباب الحزب في مدينة دريسدن شرقي البلاد بالنظر إلى النصب التذكاري للمحرقة في العاصمة الألمانية برلين: “إننا الألمان، أي شعبنا، نعد الشعب الوحيد بالعالم الذي زرع نصبا تذكاريا للعار في قلب عاصمته”، وذلك في إشارة إلى نصب المحرقة، ما أثار انتقادات واسعة. (DPA)

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