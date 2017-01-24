أمريكا ستمنع الصين من السيطرة على أراض في المياه الدولية

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأن تمنع الولايات المتحدة الصين من السيطرة على أراض في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في إفادة صحفية “أعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى للتأكد من أننا نحمي مصالحنا هناك.

“السؤال هو ما إذا كانت هذه الجزر واقعة في حقيقة الأمر في المياه الدولية وليست جزءا من الصين.. إذا كانت الإجابة نعم فسنسعى للتأكد من أننا ندافع عن الأراضي الدولية من استيلاء دولة ما عليها.”

وكان سبايسر يرد على ما إذا كان ترامب يتفق مع تصريحات لمرشحه لوزارة الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي قال فيها إنه ينبغي عدم السماح للصين بالوصول إلى جزر أنشأتها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. (REUTERS)

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