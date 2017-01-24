إنخفاض الأسهم اليابانية بفعل سياسة ترامب التجارية و البنوك تقود الخسائر

انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات يوم الثلاثاء وسط قلق المستثمرين من سياسة الحماية التجارية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقاد قطاع البنوك الخسائر بفعل هبوط عوائد السندات الأمريكية والعالمية.

ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.6 بالمئة ليغلق عند 18787.99 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة لينهي اليوم عند 1506.33 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمئة ليسجل أكبر خسارة بين المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 مؤشرا في بورصة طوكيو بينما تأثرت أسهم شركات التصدير سلبا بارتفاع الين. (REUTERS)

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