اتهام فينغر بسوء التصرف بعد دفعه الحكم الرابع

وجه الاتحاد الانكليزي لكرة القدم تهمة سوء التصرف الى مدرب نادي #أرسنال الفرنسي ارسين فينغر، على خلفية طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه الاحد على بيرنلي ودفعه الحكم الرابع.

وطرد المدرب البالغ من العمر 67 عاما، في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 الاحد في الدوري الممتاز.

وكان ارسنال في طريقه للفوز بهدف للالماني شكوردان مصطفي (59) على رغم النقص العددي في صفوفه اثر طرد السويسري غرانيت تشاكا (65)، بيد ان الحكم جوناثان موس احتسب ركلة جزاء لبيرنلي بعد خطأ للفرنسي فرانسيس كوكلان على اشلي بارنز، ما اثار حفيظة فينغر الذي قام بدفع الحكم الرابع انطوني تايلور.

وادرك بيرنلي التعادل عبر اندري غراي (90+3)، الا ان الحكم احتسب ركلة جزاء لارسنال اثر خطأ لبن مي على الفرنسي لوران كوسييلني، سجل منها التشيلي اليكسيس سانشيز هدف الفوز.

وقال الاتحاد الانكليزي في بيان “وجهت الى ارسين فينغر تهمة سوء التصرف” في مباراة الاحد، مشيرا الى “وجود مزاعم بانه في او قرابة الدقيقة 92، استخدم (المدرب) كلمات بذيئة تجاه الحكم الرابع”.

واضاف ان “تصرفه بعد طرده، وبقاءه في النفق (المؤدي الى غرف الملابس) والقيام بتصرف جسدي تجاه الحكم الرابع، يرتقي الى مستوى سوء التصرف”، موضحا ان للفرنسي حتى مساء الخميس للرد على الاتهامات الموجهة اليه.

وكان فينغر اعتذر عن تصرفه، في تصريحاته بعد المباراة.

وقال “أعتذر عن كل شيء. كان يتعين علي ان أصمت. اعتذر عما بدر مني”، مضيفا “لم أتحدث حتى الان مع الحكم الرابع لانه يتعين علي حضور هذا المؤتمر الصحافي. انظروا، لم يحدث اي شيء سيىء، لقد قلت شيئا تسمعونه كل يوم في كرة القدم”.

وتابع “عموما تسع مرات من أصل 10 لا تطرد بسبب ما حصل، ولكن اذا حدث ذلك، فقد يحدث. كان يجب أن أصمت”.

وانتزع ارسنال المركز الثاني من جاره توتنهام وليفربول بفوزه على بيرنلي وبات على بعد 8 نقاط من جاره اللندني تشلسي المتصدر. ( AFP )

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