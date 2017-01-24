اعتقال 7 لصوص بعد 12 عاماً من تنفيذهم أكبر سرقة في تاريخ هولندا

بعد 12 عاما من استيلاء لصوص على #مجوهرات بقيمة 80 مليون دولار في مطار شيبول بأمستردام، ذكرت الشرطة الهولندية ، أنه تم إلقاء القبض على سبعة من المشتبه بأنهم على صلة بتلك الجريمة، حيث تم تتبع خمسة رجال وامرأتين، جميعهم من المواطنين الهولنديين، في أمستردام ومدينة فالنسيا الأسبانية.

ويشتبه بأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا تلك الجريمة التي توصف بأنها أكبر عملية سرقة في تاريخ هولندا، حيث وقعت في منطقة مشددة الإجراءات الأمنية بالمطار الواقع في أمستردام.

واستولت عصابة مسلحة تنكر أعضاؤها في زي عمال بالمطار على سيارة شحن بها كمية من الألماس والمجوهرات الأخرى تحت تهديد السلاح.

وتم العثور لاحقا على جزء من المجوهرات التي نهبتها العصابة بقيمة 37 مليون دولار في سيارة متروكة، ومع ذلك لم يتم العثور على المجوهرات الأخرى.

وألقت الشرطة القبض على خمسة رجال مشتبه بهم بعد بضعة أشهر من الجريمة، بينما تم إطلاق سراحهم جميعا لعدم وجود أدلة ضدهم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات تلقت معلومات جديدة في 2016 “تم التحقق منها بعناية على مدى فترة طويلة”، ومكنت تلك المعلومات من إلقاء القبض على المشتبه بهم الجدد أمس واليوم.

وأضافت الشرطة أنه من المحتمل أن يتم إلقاء القبض على أشخاص آخرين. ( DPA )

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