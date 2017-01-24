الأمم المتحدة : رقم قياسي لمساعدات ألمانية استفاد منها لاجئون سوريون

بلغت المساعدات الألمانية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة رقما قياسيا في عام 2016.

وذكرت إرتارين كوزين، المديرة التنفيذية للبرنامج الأممي يوم الاثنين، أن ألمانيا كانت أكبر دولة مانحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقديم المساعدات التي قدمتها بقيمة 791,5 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي في العام الماضي.

ويشار إلى أن 570 مليون يورو من المساعدات التي قدمتها ألمانيا في عام 2016 ذهبت إلى برامج مساعدات في سوريا والدول المجاورة لها. وبحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي، فإن هذه الأموال ساعدت في إعادة توفير المساعدات الغذائية لنحو أربعة ملايين سوري بالإضافة إلى حوالي مليوني لاجئ سوري في الدول المجاورة.

وأضافت المنظمة أن ألمانيا كانت قد شاركت في عام 2015 بمبلغ قدره 296,4 مليون يورو، مشيرة إلى أن المساعدات الألمانية ازدادت بمقدار أكبر من الضعف في عام 2016. وقالت كوزين: “إن ألمانيا تساعد ملايين المحتاجين على مستوى العالم بصفتها شريكا مركزيا لبرنامج الأغذية العالمي”.

وأشادت المسؤولة الأممية بالمساعدات الألمانية قائلة: “سواء تعلق الأمر بالأسر في دولة الحرب الأهلية بسوريا أو في دول الجنوب الأفريقي التي تعاني من الجفاف أو في اليمن أو في إثيوبيا- فإن المساعدة الألمانية السخية لا تمنح الأشخاص الطعام فقط، ولكنها تمنحهم أيضا الفرصة في التغلب على الجوع للأبد”. (DPA-KNA-DW)

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