الأمين القطري لبعث بشار الأسد يهدد المسؤولين : كل مسؤول أولاده خارج سورياً هرباً من الخدمة العسكرية سيتم فصله فوراً

نقلت وسائل إعلام النظام عن الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال هلال أن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فوراً و يعفى من مهامه”.

وقال هلال إن “هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية”.

وشدد على أن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن لهروبهم من الخدمة الإلزامية أو الإحتياطية يجب أن يفصل فوراً ويعفى من مهامه”.

ولفت هلال إلى أن حزب البعث “لم يعد يجبر أحداً على الانتساب لصفوفه لأن تلك الخطوة كانت إحدى الطرق القاتلة بدخول عدد من أعداء الوطن إلى صفوفه”، مضيفاً أن “العدد لم يعد يعني حزب البعث لأن عشرة فاعلين أفضل من مئة بالاسم فقط”.

وبين هلال أن “البعث اكتفى من الأعداد الوهمية، حيث كان عدد البعثيين قبل الأزمة ثلاثة ملايين وعندما طلب من إحدى المحافظات عدد من الحزبيين لم نجدهم”.

عكس السير