الإصابة تبعد مارسيلو شهراً و مودريتش أسبوعين

اعلن نادي #ريال_مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم ان مدافعه الدولي البرازيلي #مارسيلو يعاني اصابة في فخذه يتوقع ان تبعده لزهاء شهر، بينما يعاني لاعب وسطه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش اصابة في عضلات المحالب قد تبعده اسبوعين.

واوضح النادي الملكي في بيان ان مارسيلو يعاني “تمزقا عضليا من الدرجة الثانية”، وهي اصابة عادة ما تتطلب من اللاعبين الغياب لفترة ما بين ثلاثة اسابيع واربعة.

اما مودريتش الذي يعاني اصابة في ساقه اليسرى، فقدرت الصحف الرياضية الاسبانية ان يغيب عن الملاعب لزهاء اسبوعين.

وتعرض اللاعبان للاصابة السبت في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على ملقة (2-1) في الدوري المحلي. واضطر مارسيلو الى ترك مكانه في الدقيقة 25، بينما خرج مودريتش في الدقيقة 78.

ويشكل غياب اللاعبين ضربة موجعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل مواجهة مضيفه سلتا فيغو غدا الاربعاء في اياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس اسبانيا (1-2 ذهابا)، خصوصا ان النادي الملكي يعاني غياب داني كارفاخال والبرتغاليين فابيو كوينتراو وبيبي. ( AFP )

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