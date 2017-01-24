البيت الأبيض : ترامب ملتزم بالمساعدات العسكرية لمصر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض ان الرئيس دونالد ترامب اجرى الاثنين محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا استعداده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الى مصر.

واضاف شون سبايسر “اكد الرئيس التزامه مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الى مصر والعمل معها للتاكد من ان هذه المساعدات تدعم المعركة العسكرية ضد الارهاب”.

وقال المتحدث ان ادارة ترامب “تبقى ملتزمة بهذه العلاقة الثنائية التي ساعدت البلدين في تجاوز التحديات في المنطقة على مدى عقود (…) لقد تحدث القائدان عن زيارة الى الولايات المتحدة في المستقبل”، دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس السابق باراك اوباما قرر تعليق المساعدات العسكرية جزئيا ردا على قمع مؤيدي الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي، قبل ان يعيد العمل بها في اذار/مارس 2015، وقدرها 1,3 مليار دولار سنويا.

واعادت الدبلوماسية الاميركية في اب/اغسطس 2015 تفعيل “الشركات الاستراتيجية” مع مصر عبر وعود بتقديم دعم في مجال الامن ومكافحة الارهاب. (AFP)

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