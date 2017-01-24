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الجبير: موقف #السعودية داعم لأي قرار يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في #سوريا وإدخال المساعدات
47 دقيقة مضت ورد الآن
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داعم لأي قرار يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في #سوريا
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