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الجبير: موقف #السعودية داعم لأي قرار يؤدي إلى وقف لإطلاق النار في #سوريا وإدخال المساعدات

‏47 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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