الكويت : القبض على ” سوري ” حاول تهريب آلاف من الحبوب المخدرة من العراق

قالت صحيفة “الراي” الكويتية، الثلاثاء، إن سائق شاحنة سوري فشل في تجاوز منفذ العبدلي “ملغّماً بـ 20 ألف حبة كبتاغون مخبأة بشاصي الشاحنة”، فأحيل بها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن “سائق الشاحنة وصل منفذ العبدلي قادماً من العراق ولدى إخضاعه للتفتيش في ساحة الجمارك عثر المفتشون معه على 20 ألف حبة مخدّرة نوع كبتاغون مخبأة داخل شاصي الشاحنة بطريقة سريّة ومبتكرة، حيث لم يتوقع المهرب أن ينتبه رجال الجمارك لطريقة إخفاء الأقراص المخدّرة، لكن فطنة المفتشين حالت دون المرور بالكمية التي أراد تدمير عقول الشباب بها”.

ونقلت عن مصدر جمركي قوله إنه “تم تحريز المضبوطات وأحيلت مع السائق إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على ذمّة قضية تهريب ممنوعات”.

عكس السير