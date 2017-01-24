بالفيديو .. ” ديدان عملاقة ” تغزو قاع المحيطات

عرضت قناة Smithsonian على اليوتيوب شريط فيديو لديدان عملاقة مفترسة تتغذى على الأسماك في قاع المحيطات ، وتظهر في الفيديو ديدان Eunice aphroditois الهائلة الحجم التي تخرج من جحورها لتفترس الأسماك والحيوانات الصغيرة بحركات خاطفة.

ويشير العلماء إلى أن تلك الديدان المفترسة تعيش في قاع المحيطات (الهادئ والهندي والأطلسي)، ويصل طولها إلى مترين تقريبا بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وتختبئ معظم الوقت في جحورها التي تحفرها في الرمل.

وتتغذى تلك الديدان على الأسماك والكائنات البحرية كالأخطبوطات الصغيرة، وتعتمد في الصيد على خمس مِجسَات على شكل “هوائيات” تغطي رأسها، بالإضافة إلى الأسنان الحادة الموجودة في أفواهها، وبعد انقضاضها على فرائسها تقوم بشلّ حركة تلك الفرائس وقتلها عن طريق سم خاص تفرزه مع اللعاب.

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