بعد اعتدائها على فصيل من الجيش الحر .. تفاصيل القتال الدائر في حلب و إدلب بين جبهة النصرة و فصائل الثوار ( محدث أولاً بأول )

بعد اعتدائها على فصيل من الجيش الحر .. تفاصيل القتال الدائر في حلب و إدلب بين جبهة النصرة و فصائل الثوار ( محدث أولاً بأول )

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