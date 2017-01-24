بعد تعييره بالتقدم في العمر .. كيف اعتذرت شيرين لعمرو دياب ؟ ( فيديو )

اعتذرت المطربة المصرية #شيرين_عبد_الوهاب، لمواطنها #عمرو_دياب، عن الإهانة التي صدرت منها تجاهه، أثناء تقديمها فقرة غنائية في حفل زفاف الفنانة السورية كندة علوش، والنجم عمرو يوسف.

وقالت شيرين، في تصريحات نشرها موقع “اليوم السابع” المصري “على فكرة مفيش حد كبير على الغلط، وكل واحد اتكلمت عليه قيمته كبيرة عندي، وأنا كنت في حفلة خاصة وبهزر، لكن لما بطلع على التلفزيون بدي لكل واحد قيمته، ومستحيل أتطاول على حد أو أقلل من حد”.

وكانت الفنانة المصرية قالت خلال الحفل بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز :” بأنه لا يوجد سوى الفنانين تامر حسني ومحمد حماقي في مصر، وأشارت إلى أن هناك فنانًا “راحت عليه”، بسبب تقدمه في العمر”، ما أثار غضب جمهور الهضبة.

وأضافت: “يعني أنا كمان غلطت فيا وفي أصالة، فأنا ساعتها كنت بهزر ومبسوطة وفي حفلة خاصة، بس في الآخر مفيش حد كبير على الغلط، أو كبير على الاعتذار”.

وتابعت: “في الآخر والله العظيم وحياة بناتي، أنا نيتي مكنش فيها أي حاجة وحشة، أو إني بقلل من شأن أي حد، أنا كنت بهزر، وده دليل إني هزرت عليا وعلى أصالة اللي كانت موجودة وقاعدة قدامي، فأنا مش قليلة الذوق، ولا قليلة الأدب، وأنا متربية وعارفة كويس جدًا إني مهما كبرت، عمري ما أتطاول على حد أكبر مني”.

واختتمت حديثها قائلة: “أنا بشوف أي حد في الدنيا أحسن مني على فكرة، أنا غلطت إني هزرت بصوت عالي، مراعتش اسمي وأنا بعمل كده، بس في الآخر مفيش حد معصوم من الغلط، كلنا بنغلط، وأنا آسفة لأي حد، للي بيحبني واللي بيكرهني، آسفة إني مكنش لازم أعمل كده”.

وتشهد صفحة الفنان عمرو دياب على موقع فيسبوك، هجوما وحربا شرسة يقودها جمهور الهضبة ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب، منذ انتشار فيديو مُسرب لها، فسروا كلماتها فيه، بأنه هجوم على فنانهم المُفضل.

عكس السير