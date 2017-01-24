بعد خسارة ألمانيا أمامهم .. صحيفة ألمانية تصف منتخب قطر لكرة اليد بـ ” مرتزقة الصحراء “

سخرت إحدى الصحف الألمانية من هزيمة المنتخب الألماني لكرة اليد أمام قطر في ثمن نهائي بطولة العالم، وكتبت في عنوانها “الإقصاء مجددا من بطولة العالم علي يد مرتزقة الصحراء”، في الإشارة إلى المنتخب القطري.

الإقصاء من جديد على يد “مرتزقة الصحراء”، هكذا علقت صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار، على فشل المنتخب الألماني لكرة اليد في الوصول إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم بعد هزيمته أمام نظيره القطري، لكن يبدو أن الصحيفة الشعبية قد انتبهت فيما بعد لمصطلح “مرتزقة الصحراء” (في إشارة إلى أن معظم لاعبي المنتخب مجنسون) وغيرته بعنوان آخر.

وقد خلفت هذه الهزيمة ردود فعل واسعة في أوساط المنتخب الألماني، الذي كان متفائلا جدا قبل المباراة وكان يتوقع مرورا سهلا إلى دور ربع النهائي.

وقال مدرب المنتخب الألماني داغو زيغوردسون “إنها صدمة كبيرة بالنسبة لنا. ارتكبنا الكثير من الأخطاء. وبدوري ارتكبت أخطاء. وهذه أكبر خيبة أمل خلال مسيرتي التدريبية مع المنتخب الألماني لكرة اليد”.

ودخلت ألمانيا لبطولة العالم المقامة حاليا في فرنسا وهي منتشية باللقب الأوروبي الذي حققته في 2016، وهو ما جعلها أحد أكبر المرشحين لإحراز لقب بطولة العالم في نسختها الحالية. وقد تكون الثقة العالية في النفس والاعتقاد بأن المنتخب القطري لن يشكل عقبة كبيرة أمامهم للعبور لدور ربع النهائي من بين الأسباب التي أدت لخسارة ألمانيا أمام قطر. وهو أمر لم يستبعده أيضا مدرب المنتخب الألماني والذي قال بهذا الخصوص “بكل صدق، أعتقد أن تفكيرنا كان في الأدوار المقبلة. بطبيعة الحال جميعنا كان يرغب في ذلك، لكننا لم نقدم الحلول المطلوبة في مباراتنا أمام قطر. كما أننا افتقدنا للديناميكية ولعبنا بتخوف. والكثير من لاعبينا لم يكونوا في أحسن أحوالهم”. (DW)

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