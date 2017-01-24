ترامب ” منفتح ” على فكرة القيام بعملية عسكرية مشتركة مع روسيا في سوريا

اعلن المتحدث باسم البيت الابيض الاثنين ان الولايات المتحدة منفتحة على فكرة القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا ضد جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال شون سبايسر في اول مؤتمر صحافي تحت رئاسة دونالد ترامب “اذا كانت هناك إمكانية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مع اي بلد، سواء كانت روسيا أم غيرها، وكانت لنا مصلحة وطنية مشتركة في ذلك، سنفعل بالطبع ذلك”.

ويتزامن هذا الاعلان مع نفي البنتاغون “عملية مشتركة” مع روسيا في سوريا حسبما اعلنت موسكو في وقت سابق.

وتابع المتحدث “الرئيس كان واضحا جدا انه سيعمل مع اي بلد لدينا معها كصلحة مشتركة في الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية”.

واجاب ردا على سؤال عما اذا كان هذا الانفتاح ينطبق على نظام الرئيس السوري بشار الاسد “دعونا نكون واضحين. ان الامر يتعلق بالتأكد من ان الدول تاخذ في الاعتبار مصالح الولايات المتحدة في ما تفعله. لذا، لن نتحالف مع اخرين بذريعة محاربة تنظيم الدولة الاسلامية” اذا لم تكن مصالح الولايات المتحدة ضمن اولوياتهم. (AFP)

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