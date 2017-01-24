تركيا : باخرة شحن ضخمة تثير الرعب بين سكان إسطنبول ( فيديو )

انحرفت باخرة شحن ضخمة عن مسارها قبالة سواحل مدينة إسطنبول التركية، وسارت بمحاذاة الأبنية السكنية، ما أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد سكان المنطقة، الباخرة الضخمة والتي تحمل على متنها مئات الأطنان من حاويات الشحن، وهي تسير بمحاذاة منطقة طرابيا السكنية.

ولحسن الحظ، تمكن القبطان من السيطرة على الباخرة ومنعها من الاصطدام بالأبنية، حيث تنفس السكان الصعداء بعدما نجت منازلهم من كارثة حقيقية.

وقال مصور الفيديو ساردار أغالار معلقاً على الحادث وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد كانت الباخرة قريبة جداً، شعر الجميع بالخوف الشديد من كارثة محتملة”

يذكر بأن الحادث وقع في السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، عندما كانت الباخرة تبحر في مضيق البوسفور الذي يفصل بين القارتين الأوربية والآسيوية.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، فقد تم إغلاق المضيق أمام الحركة الملاحية بعد الحادث بوقت قصير بسبب تساقط الثلوج الغزيرة.

عكس السير