تلميذة أمريكية تضبط والدتها و هي تمارس الجنس الجماعي مع زميليها

صدمة كبيرة تعرضت لها طالبة أمريكية، حينما ضبطت أمها وتدعى “جايمي آير” أثناء ممارسة #الجنس الجماعي مع صبيين قصر من أصدقائها.

وسُجنت “جايمي آير”، بعد أن أبلغت ابنتها الشابة الشرطة، بأنها ضبطتها وهي تمارس الجنس الجماعي مع زميليها، وهي الآن تواجه اتهامات أخرى من ثلاثة شباب آخرين.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قامت “جايمي آير” 40 عامًا، بتقديم الخمر لمجموعة من الطلاب القصر، قبيل ممارسة الجنس معهم.

وبحسب ملف تحقيقات الشرطة واصلت جايمي التحدث وشرب الخمر مع القصر، وفي نهاية المطاف، قالت لأحد الصبية إنها في حاجة للاستحمام، وإنه يجب أن يأتي لمساعدتها، لكنها قادته إلى غرفة النوم، وجردته من الملابس قبيل ممارسة الجنس معه.

وقال صبي آخر للمباحث، إنه انضم إليهما وقاموا بنشاط جنسي جماعي طبقاً لما نقلت شبكة إرم نيوز ، فيما قالت ابنة “جايمي” إنها دخلت وضبطت والدتها وهي تمارس الجنس الجماعي مع صبيين قصر 16 و17 عامًا .

و وجهت الشرطة لـ”جايمي” في البداية 3 تهم بالقيام بنشاط جنسي غير مشروع مع القصر في برادنتون بولاية فلوريدا، ولكن تقارير أخبارية محلية، تشير إلى أنها تواجه 5 تهم الآن.

وتمّ إبلاغ المدرسة، واستجواب جميع الشباب المتورطين الذين بلغ عددهم 8 تلاميذ، كل على حدة، وقال نائب مأمور قسم الشرطة، إن كل أقوالهم كانت متوافقة مع الجدول الزمني للأحداث.

وذكرت تقارير الشرطة أن “جايمي آير”، كانت “مخمورة للغاية” عندما توجه الضباط إلى منزلها لاعتقالها ظهر الأربعاء، حيث يجري احتجازها الآن في سجن مقاطعة مانتي.

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