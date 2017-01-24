توران : لن أرحل عن برشلونة بعدما أصبحت لاعباً مهماً

أكد اللاعب الدولي التركي #أردا_توران رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي برشلونة الإسباني، إلى غاية نهاية عقده، نافياً بذلك الأخبار التي راجت مؤخراً حول إمكانية رحيله نحو الدوري الصيني الممتاز.

وقال توران في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” العالمية: “أنا جد سعيد في برشلونة.عقدي مستمر مع النادي حتى 2020، وحينها سيكون عمري 33 سنة.رغبتي واضحة وهي البقاء مع الفريق حتى انتهاء عقدي”.

وأضاف قائلاً:”أنا ألعب في فريق يملك أفضل اللاعبين في العالم.أحاول جاهداً أن أكون لاعباً مهماً في الفريق، وأعتقد أنني نجحت لحد ما في تحقيق ذلك”.

وكان أردا توران قد انضم لنادي برشلونة في صيف 2015، قادماً من أتلتيكو مدريد، وقد شارك معه إلى خد الآن في 47 مباراة رسمية، سجل خلالها 14 هدفاً.

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