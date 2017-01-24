حسابات ” جي ميل ” في مرمى هجمات التصيد

حذر المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من انتشار رسائل تصيد البيانات عبر خدمة البريد الإلكتروني غوغل “جي ميل”، حيث يتم إرسال الرسائل المزيفة إلى جهات الاتصال، التي تم الحصول عليها من الحسابات، التي تم اختراقها بالفعل.

وأشار خبراء المكتب الألماني إلى أن القراصنة يقومون بدمج أيقونة، تشير إلى وجود ملف “بي دي إف” أو ملف صورة مرفق، وحذر الخبراء من أن هذه الأيقونة تشبه أيقونة غوغل الأصلية، ولكن في واقع الأمر فإن هذه الأيقونة عبارة عن لقطة شاشة لمرفق “جي ميل”.

وخلف هذه الأيقونة يوجد رابط يؤدي إلى صفحة غوغل مزيفة بمجرد النقر عليه، وتشير هذه الصفحة المزيفة إلى أن المستخدم قد قام بتسجيل الخروج من خدمة “جي ميل”، وهنا تظهر للمستخدم واجهة إدخال بيانات تسجيل الدخول بخدمة البريد الإلكتروني. وإذا قام المستخدم في هذه الحالة بإدخال هذه البيانات الحساسة فإنها ستصل فوراً إلى أيدي القراصنة ويتم اختراق الحساب. ( DPA )

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