حمولة كبيرة تقدر قيمتها بملايين اليوروهات .. ألمانيا تضبط شاحنتي مخدرات قادمتين من إيران

أعلن الادعاء العام الألماني أن الشرطة ضبطت شاحنتين إيرانيتين محملتين بالمخدرات (هيرويين)، كانتا في طريقهما إلى توزيع هذه الشحنات لبلدان أوروبية مختلفة.

إذاعة صوت ألمانيا قالت، إن الشرطة الألمانية ضبطت هاتين الشاحنتين مساء الثلاثاء الماضي، حيث كانتا قادمتين من تركيا، واحتجزت السائقين الإيرانيين وهما في سن 37عاماً و41عاماً.

وعثر عناصر الشرطة بمساعدة الكلاب البوليسية على حمولة الهيرويين التي يبلغ وزنها 150 كيلوغراماً، وتقدر قيمتها بملايين اليوروهات.

وقال المدعي العام الفيدرالي إن الشاحنتين انطلقتا من إيران، وعبرتا تركيا وصولاً إلى ألمانيا.

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