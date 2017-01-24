” ديزني ” : فيلم ” ستار وورز ” الجديد يحمل اسم ” ذا لاست جيداي “

قالت شركة ديزني إن الفيلم المقبل ضمن سلسلة أفلام (ستار وورز/حرب النجوم) سيحمل اسم (ستار وورز: ذا لاست جيداي) وسيصدر يوم 15 ديسمبر كانون الأول.

وسيتابع الفيلم- وهو الثاني في السلسلة الجديدة التي تركز على الشخصيات الأصلية – مغامرات لوك سكاي ووكر (مارك هاميل) والأميرة ليا (كاري فيشر) حيث كان الفيلم يعرف باسم الحلقة الثامنة.

وقالت ديزني في بيان “معجبونا هم الأعظم في هذه المجرة والمجرات الأخرى. وتقديرا منا لمعجبينا أردنا أن يكونوا أول من يعلم اسم الفيلم المقبل في سلسلة سكاي ووكر.. ستار وورز: ذا لاست جيداي.”

والفيلم من إخراج البريطاني ريان جونسون.

وسبق أن قالت ديزني إن فيشر صورت كل مشاهدها في الفيلم قبل وفاتها المفاجئة في ديسمبر كانون الأول نتيجة أزمة قلبية.

ولم تنشر ديزني تفاصيل عن حبكة الفيلم الجديد لكن فريق التمثيل يتضمن عودة أبطال فيلم (ذا فورس أويكنز) ديزي ريدلي وجون بوييجا وآدم درايفر ولوبيتا نيونجو.

وحقق (ستار وورز: ذا فورس أويكنز) ثالث أعلى إيرادات في تاريخ السينما إذ جنى نحو ملياري دولار في شباك التذاكر العالمي بعد عرضه في ديسمبر كانون الأول 2015. ( reuters )

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