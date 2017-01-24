راكيتيتش : أحلم بالبقاء في برشلونة إلى الأبد

أكد لاعب الوسط الكرواتي الدولي #إيفان_راكيتيتش وجود مفاوضات معه من قبل مسؤولي نادي #برشلونة لتجديد تعاقده، معتبراً أن حلمه هو الاستمرار “للأبد” مع “البلوغرانا”.

وأدلى راكيتيتش بهذه التصريحات في حدث نظمته صحيفة (موندو ديبورتيفو) وتسلم خلاله جائزة “أفضل لاعب في الفريق”.

وأوضح اللاعب: “حلمي هو البقاء هنا للأبد. لم اتمكن من رفض أي عرض لأننا نتحدث. أنا على يقين من بقائي. أثق في الرئيس وممثلي أرتورو كاناليس الذين يتحدثان حالياً”.

كما أشار الكرواتي أيضاً إلى الثلاثي الرهيب ميسي وسواريز ونيمار، قائلاً: “اللاعبين الثلاثة الذين نحظى بهم في الأمام يبدو أنهم ينتمون لعالم آخر ونستمتع كثيراً معهم، وإذا كان بوسعنا نحن الآخرون فعل شيء لجعل الثلاثي أفضل فسنعمل على ذلك”.

وتابع: “أود المساهمة في تحقيق جميع الألقاب التي نريدها، وهي كثيرة نظراً لأنه الفريق الأفضل في العالم”. ( EFE )

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