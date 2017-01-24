رقمان جديدان لسواريز و ميسي مع برشلونة في الدوري الإسباني

حقق #برشلونة الثاني فوزا سهلا خارج قواعده على ايبار 4-صفر الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وافتتح برشلونة التسجيل عبر البديل دينيس سواريز في الدقيقة 32، وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعدما تبادل الكرة مع الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل بنفسه الهدف الثالث اثر خطأ فادح من المدافع (68)، قبل ان يختتم البرازيلي نيمار المهرجان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهدف اثر تمريرة عرضية من اليكس فيدال.

وشهدت المباراة تحقيق برشلونة رقمان جديدان بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، الأول لمصلحة #لويس_سواريز بعدما نجح في صناعة الهدف الثالث لميسي ليصل إلى 50 تمريرة حاسمة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق الكتالوني في صيف عام 2014، وهو أكثر لاعب صنع أهدافا في البلاوغرانا منذ انضمامه.

أما ليونيل ميسي فسجل الهدف الخامس في خمس مباريات على التوالي لبرشلونة هذا الموسم، وهو أول لاعب في الدوري الإسباني لهذا الموسم يسجل في خمس مباريات متتالية.

جدير بالذكر أن ميسي لعب مع برشلونة 26 مباراة هذا الموسم سجل في 19 منها، ووصل إلى الهدف رقم 28 و7 تمريرات حاسمة.

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