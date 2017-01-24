” روبوت صحافي ” يكتب مقالته الأولى في ثانية واحدة !

تمكن خبراء صينيين من صنع أول #روبوت “صحافي” في العالم قادر على كتابة المقالات.

و استطاع الروبوت الجديد الذي أطلق عليه اسم ” Xiao Nan ” كتابة أول مقالة صحفية ليصبح أول روبوت (صحفي) في العالم تمكن من إنجاز المهمة الموكلة إليه وكتب نصا مؤلفا من 300 رمز كتابي في ظرف ثانية واحدة فقط”.

تعليقا على الإنجاز الجديد قال أحد العلماء الذين ساهموا في صناعة الروبوت بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “إن هذا التطور الجديد لا يعني أن الروبوتات ستحل محل الإنسان في الأعمال الصحفية، فهذه الآلات قادرة على كتابة الكلمات والرموز، كما أنها تقوم بكتابة النصوص القصيرة والطويلة أيضا، لكنها غير قادرة على إجراء المقابلات الصحفية أو طرح الأسئلة على الناس، فهي مبرمجة للقيام بالمهمات البسيطة فقط”.

وأكد أن الإنجاز الجديد يعد تطورا مهما في مجال تكنولوجيا صناعة الروبوتات، وهي خطوة أولى لتطوير تقنيات الطباعة الآلية المبرمجة.

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