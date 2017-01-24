روسيا تقدم للفصائل المعارضة في الأستانة مشروع ” دستور ” جديد لسوريا

قال رئيس الوفد الروسي في الأستانة، ألكسندر لافرينتيف، إنه سلم وفد المعارضة المسلحة مشروع دستور جديد لسوريا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن لافرينتيف قوله إن روسيا تنتظر رد الفصائل المعارضة على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن الفصائل أقرت بـ “أهمية إطلاق العملية السياسية، وضرورة العمل على بلورة دستور جديد وإقراره عبر استفتاء عام يضمن تعبير السوريين عن إرادتهم، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية”.

وأعرب عن أمله أن تعمل المعارضة السورية بنشاط في هذا المجال موضحا أن الخبراء الروس أعدوا مشروع الدستور الجديد لسوريا “رغبة من الجانب الروسي في إعطاء نبضة اضافة لعملية التسوية السياسية دون أن نتدخل في إقرار الدستور المقترح”.

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