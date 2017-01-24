زيدان : تزعجني حالة التشاؤم التي تحيط بالفريق

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، استيائه من حالة التشاؤم التي تحيط بفريقه، مؤكداً أن هذه الأجواء توحي بأن النادي “الملكي” يحتل المركز الأخير في #الدوري_الأسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة فريقه غداً الأربعاء أمام سلتا فيغو في إياب ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا: “تسمع الأسئلة وتعتقد بعدها أنك في المركز الأخير”.

ويخوض ريال مدريد مباراة الغد رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، بعدما سقط على ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2.

وأضاف المدرب الفرنسي قائلاً: “نحن متحمسون للغاية، وسنلعب هذه المباراة”.

ومن المنتظر أن يقدم سلتا فيغو كل ما يستطيع في هذه المباراة، حسبما دللت تصرفات وقرارات مدربه إدواردو باوزا، الذي فضل إراحة بعض اللاعبين المهمين في الفريق خلال مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وأشار زيدان قائلاً: “ندرك مدى صعوبة المباراة بعد أن خسرنا مباراة الذهاب، ولكن هذا لن يغير شيء، علينا أن نسجل هدف، ستكون 90 دقيقة أو أكثر، الرائع في الأمر هو أننا أمامنا مباراة الغد من أجل تغيير ما حدث في مباراة الذهاب”.

واستبعد المدرب الفرنسي من تشكيلة فريقه في مباراة الغد اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز للإرهاق، كما أعرب عن قلقه من موجة الإصابات، التي تضرب الفريق في الوقت الراهن، وتابع زيدان قائلاً: “هذا هو حالنا وسنكافح في هذا الصدد”.

وضم زيدان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قائمة المباراة، رغم المتاعب البدنية، التي كان يعاني منها في تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي.

وتحدث زيدان عن إصابة نجمه البرتغالي، إذ قال: “إنها كدمة، إذا كان على ما يرام فسيلعب، وهو على مايرام”.

ودافع زيدان عن سياسة التناوب، التي يتبعها مع الفريق “الملكي”، وأوضح قائلاً: “لن أغير شيء، إذا لعبت بدون إشراك لاعبين جدد فستحدث إصابات جديدة، سنستمر على هذا النهج في العمل، نمر بلحظات جيدة”.

وطالب زيدان جماهير ريال مدريد بدعم الفريق بشكل أكبر، واختتم قائلاً: “نحن نعمل وترغب في تقديم أقصى ما لدينا من أجل أنفسنا ومن أجل الناس، التي تأتي لدعمنا، نحتاج إلى الجماهير”.

وتعرض ريال مدريد لانتقادات واسعة من قبل جماهيره خلال الفترة الماضية. ( DPA )

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