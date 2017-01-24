سيميوني : أتلتيكو مدريد في حالة جيدة

قال المدير الفني لفريق #أتلتيكو_مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم الثلاثاء، إنه يرى فريقه في حالة جيدة، مشيراً إلى أنه يتطور.

وحذر سيميوني في مؤتمر صحافي من أن “الفريق لم يحسم بعد تأهله لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على الرغم من الفوز في إياب ربع نهائي البطولة على إيبار بثلاثية نظيفة”.

واعتبر سيميوني أن كأس الملك تعد “بطولة خطيرة تاريخياً”.

وقال المدرب الأرجنتيني: “أرى الفريق في حالة جيدة ويتطور وفي كل مباراة تكون هناك أمور جيدة أكثر من السيئة.. انطلاقاً من حبي للتفائل أنظر دائماً لأفضل ما يمتلكه الفريق وأسعى وراء تحسين عيوبه”.

وتابع “التشولو”: “هذا هو دربنا.. أتمنى أن نرى غداً إذا ما كنا سنستمر في اللعب بنفس الحدة التقليدية وبالتماشي مع أهدافنا مع نهاية الموسم”.

وأكمل سيميوني: “أعتقد أن كل ما يجري الحديث عنه طوال الموسم هي مجرد كلمات ولكن ما يهم هو الأهداف التي ستحققها في النهاية”.

وعن النصف الأول من الموسم لأتلتيكو الذي يعد الأسوأ من الناحية الرقمية في حقبة سيميوني قال: “لم أتوقف بكل تأكيد لمشاهدة الأمر ولكن لاحظت أن حصد النقاط التي اعتدنا عليها خلال السنوات الأخيرة لم يكن سهلاً”.

وتابع مدرب أتلتيكو: “هذا الأمر يعكس مدى صعوبة المنافسة.. الأمر لم يكن سهلاً أبداً”. ( EFE )

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