شركة ” LeEco ” تعلن رسمياً عن كاميرتها الحركية الأولى بدقة ” 4K “

أعلنت شركة LeEco عن كاميرا حركية جديدة بهدف التنافس مع الكاميرات الحركية المقدمة من قبل شركة GoPro والعديد من الشركات الأخرى مثل YI Technologies التابعة لشركة شاومي.

وتحمل الكاميرا الحركية الجديدة من شركة LeEco اسم LeEco Liveman C1 ، وهي قادرة على التصوير بدقة 4K وبسرعة 30 إطاراً في الثانية ، وهذا يعني أنها لا تزال غير قوية بما فيه الكفاية بالمقارنة مع الكاميرا +Yi 4K التي أعلنت عنها شركة Yi Technologies مؤخرا والتي تستطيع التصوير بدقة 4K وبسرعة 60 إطاراً في الثانية.

كما أوضحت شركة LeEco أن كاميراتها الحركية الجديدة LeEco Liveman C1 تضم مستشعراً بدقة 16 ميغابكسل مع زاوية مشاهدة تبلغ 140 درجة، فضلا عن مجموعة من المستشعرات من أجل دعم التسجيل التلقائي.

وتضم الكاميرا شاشة حساسة للمس بحجم 1.8 إنش ستعمل بمثابة عدسة للكاميرا مع العلم بأن هذه الكاميرا تدعم شبكات واي فاي وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وتضم منفذ MicroSD، فضلا عن منفذ HDM .

هذا بالإضافة إلى غطائها الواقي الذي يجعلها مقاومة للمياه على عمق يصل إلى 40 متراً، فضلا عن مجموعة من الملحقات الأخرى، وكابل USB للشحن.

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