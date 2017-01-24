صحيفة : برشلونة أعد العقد الجديد لميسي

أعد نادي #برشلونة الإسباني عرضاً لتجديد عقد أسطورته الحية ونجم هجومه، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، ينوي تقديمه إليه خلال الساعات المقبلة، بحسب تقارير إخبارية محلية.

وكشفت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكاتالوني في صفحتها الرئيسية اليوم الثلاثاء، أن برشلونة، بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي، سيتقدم بعرض للإبقاء على “البرغوث” لخمسة أعوام أخرى، حيث سينتهي عقده الحالي في صيف 2018.

وأوضحت أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، ينوي عقد اجتماع قريباً مع ميسي بخصوص التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، ولإنهاء الجدل حول مستقبل اللاعب.

وسيقوم النادي بإرسال بنود العقد لوالد المهاجم الأرجنتيني، خورخي ميسي، خلال الساعات المقبلة، لمعرفة رأيه.

وتنتشر الشائعات بخصوص عدم رغبة اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات من قبل والبالغ من العمر 29 عاماً في الاستمرار بفريق عمره برشلونة، وربما تفكيره في تغيير الأجواء والانتقال إلى إنجلترا، لأكثر من سبب أبرزه الملاحقات القضائية له في إسبانيا، إضافة لعدم جدية البرسا في التقدم بعرض مجدي.

وكان بارتوميو قد أكد في تصريحات سابقة أن ميسي بما أنه الأفضل في العالم، فينبغي أن يكون عقده كذلك “هو الأفضل”، وأعقب تلك التصريحات إقالة مدير العلاقات المؤسسية للنادي، بيري غراتاكوس، بعدما قال إن ميسي لن يكون لاعباً جيداً للغاية “دون باقي الزملاء”، وبرر النادي قراره بأن المسؤول عبر على الملأ عن رأيه الشخصي “الذي لا يتوافق مع المؤسسة”.

جدير بالذكر أن ميسي، صاحب الكرة الذهبية 5 مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، توج بكل شيء مع برشلونة، الذي يلعب بصفوف فريقه الأول منذ 2004، منها السداسية التاريخية في 2009. ( EFE )

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