عادات العناية الخاطئة تهددك بقشرة الرأس

حذرت مجلة “بريجيت” الألمانية من أن العادات الخاطئة عند العناية بـ#الشعر تعزز من فرص الإصابة بقشرة الرأس، موضحة أن هذه العادات تتمثل في استعمال الكثير من الشامبو والغسل المتكرر للشعر وضبط مجفف الشعر على أعلى درجة حرارة.

ومن العادات الخاطئة أيضاً، تعرض الشعر لأشعة الشمس بشكل مفرط واستعمال الشامبو المضاد للقشرة على الدوام، مما يؤدي إلى نتيجة عكسية حيث أنه يؤدي على المدى الطويل إلى حدوث خلل بتوازن فروة الرأس، مما يحفز تكوّن القشرة.

ولتجنب قشرة الرأس، تنصح المجلة المعنية بالصحة والجمال بغسل الشعر بالشامبو مرة كل يومين، مع وضع كمية من الشامبو تعادل حبة البندق مع الشعر متوسط الطول. وفي حال استعمال الشامبو المضاد للقشرة، فلا يجوز استعماله لمدة أطول من شهر. وعند استعمال مجفف الشعر، يكفي ضبطه على درجة حرارة دافئة، بالإضافة إلى تغطية الرأس بغطاء جيد التهوية لحماية الشعر من الحرارة والجفاف. ( DPA )

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