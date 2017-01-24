عادل الجبير : السعودية تدعم أي جهود لإخراج سوريا من مأساتها

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة وفي دول المنطقة ، مشيراً إلى أن” المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من مأساتها” .

وقال الجبير ، خلال مؤتمر صحافي عقده مع ووزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، عقب المباحثات التي جرت بينهما في الرياض الثلاثاء ، نشعر بإيجابية لمستقبل العلاقات السعودية الأمريكية ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب لحل مشاكل المنطقة.

وأضاف ” نرحب بعودة أمريكا للمنطقة وتقوية دورها ” ، قائلاً :”نحترم إرادة الشعب الأمريكي ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب ” ، مؤكداً أن “العلاقات السعودية الأمريكية طويلة ومتينة في كل المجالات”.

وقال الجبير “نحاول دائماً مد يد الصداقة لكل دول الجوار ” ، مشيراً إلى أن “البحرين دولة شقيقة وطلبت من المملكة والإمارات تقديم الدعم وهذا واجب علينا”.

ونوه إلى أن المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها اليوم. (DPA)

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