عادل الجبير : السعودية تدعم أي جهود لإخراج سوريا من مأساتها

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تزرع الخلايا الإرهابية في المملكة وفي دول المنطقة ، مشيراً إلى أن” المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من مأساتها” .
وقال الجبير ، خلال مؤتمر صحافي عقده مع ووزير الخارجية الفرنسي، جان مارك ايرولت، عقب المباحثات التي جرت بينهما في الرياض الثلاثاء ، نشعر بإيجابية لمستقبل العلاقات السعودية الأمريكية ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب لحل مشاكل المنطقة.
وأضاف ” نرحب بعودة أمريكا للمنطقة وتقوية دورها ” ، قائلاً :”نحترم إرادة الشعب الأمريكي ونتطلع للعمل مع إدارة ترامب ” ، مؤكداً أن “العلاقات السعودية الأمريكية طويلة ومتينة في كل المجالات”.
وقال الجبير “نحاول دائماً مد يد الصداقة لكل دول الجوار ” ، مشيراً إلى أن “البحرين دولة شقيقة وطلبت من المملكة والإمارات تقديم الدعم وهذا واجب علينا”.
ونوه إلى أن المملكة تدعم أي جهود لإخراج سوريا من المأساة التي تعيشها اليوم. (DPA)