علماء : طهي البطاطس و الخبز في حرارة مرتفعة يسبب مرض السرطان

نبه علماء بريطانيون إلى أن طهي البطاطس والخبز، تحت درجات حرارة عالية لفترة طويلة يفاقم خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يتناولون تلك الأطعمة بانتظام.

وأوضحت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن تجارب أجريت على حيوانات، أبانت أن مادة تسمى أكريلاميد وتنتج عند تحميص أو قلي أوشوي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت في بيان قوبل بانتقادات من بعض الخبراء المستقلين، أن الحد من المخاطر المذكورة يستوجب طهي الأطعمة في درجات حرارة أقل وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني.

وأوردت “القاعدة العامة هي أن تكتفوا باللون الأصفر الذهبي أو أفتح عند قلي أو خبز أو تحميص أو شي النشويات كالبطاطا والخضروات الجذرية والخبز”.

من ناحيتها، ذكرت جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية، أن “الأدلة من التجارب على الحيوانات أظهرت أن الأكريلاميد يمكنها التفاعل مع الحمض النووي الوراثي في خلايانا، لذلك فإنها قد ترتبط بالإصابة بالسرطان.” ( reuters )

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