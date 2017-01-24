فرنسا : نأمل أن تمهد محادثات أستانة الطريق لاستئناف مفاوضات جنيف

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الثلاثاء، إنه يأمل أن تنجح محادثات الهدنة السورية في كازاخستان وتمهد الطريق لاستئناف مساعي السلام في جنيف.

وخلال مؤتمر صحافي ضمن زيارة للرياض أضاف أيرولت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة لن تتمكن من الدفاع عن مصالح الشعب الأمريكي ما لم تتعاون مع قوى أخرى.

وفي المؤتمر ذاته قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الرياض تدعم أي مساع تساعد سوريا على الخروج من الأزمة التي تعاني منها وأشاد بما وصفه بعودة “أمريكا إلى المنطقة”. (REUTERS)

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