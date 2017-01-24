كندا : حرفي سوري ماهر ينال إعجاب مدير إحدى الشركات و يحصل على عمل بعد أشهر من لجوئه

قالت صحيفة “ريكورد” الكندية المحلية، إن اللاجئ السوري “بهاء الدين بخاش” وجد عملاً كحرفي في ديكور الجبس (الجبصين) بعد أشهر من وصوله لكندا.

وأضافت الصحيفة أن بهاء الدين وصل كندا في كانون الثاني عام 2016 عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن.

وقال بهاء الدين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه كان سعيداً للغاية عندما سأله أحد الموظفين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : “هل تريد الذهاب إلى كندا”.

وذكرت الصحيفة أن “فان جيسل” رئيس شركة ترميم وبناء عرض على بهاء الدين العمل لديه وقال إنه سعيد بوجوده في الشركة وهو يمتلك مهارات فريدة.

وامتدح جيسل بهاء الدين قائلاً : “إنه موهوب جدا، بمجرد أن تشير إلى شيء ما، يعرف ما يجب القيام به”.

وأضاف : “بالمقارنة مع غيره من الحرفيين الذين يعملون في ديكور الجبس، من الصعب ان تجد الجودة التي يمتلكها بهاء الدين”.

وقالت الصحيفة إن بهاء الدين يبلغ من العمر 36 عاماً وبالرغم من صغر سنه، فهو ماهر في حرفته.

وقال جيسل إن مهارات بهاء الدين خلقت فرصاً جديدة لشركته، وبفضل بهاء الدين تستطيع الشركة أن تقدم خدمات فريدة في ديكور الجبس والتي لم تكن متوفرة قبل انضمامه إليها.

وقال بهاء الدين للصحيفة : “البداية كانت صعبة للغاية فلم أكن أعرف أحداً في هذا البلد الجديد”.

وشدد مدير الشركة على أن التعاقد مع حرفيين ماهرين مثل بهاء الدين أهم بكثير من تعزيز الدخل المالي.

عكس السير