مارادونا : الأرجنتين لن تتوج بالمونديال سواء مع ميسي أو بدونه

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني السابق، دييغو أرماندو مارادونا، أن كرة القدم في بلاده تراجعت خطوة إلى الوراء، وتوقع عدم تتويج راقصي التانغو ببطولة كأس العالم سواء مع نجم الفريق ليونيل ميسي أو بدونه.

وانتقد #مارادونا في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كما أشار إلى أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (#فيفا)، جياني إنفانتينو، يمكنه أن يعاقب بلاده.

وأشار: “لا يجب أن يدفع ميسي ثمن جميع الكوارث وجميع ما فعله لصوص الاتحاد الأرجنيتي لكرة القدم”، مبيناً أن من يتولون مسؤولية اتحاد بلاده للعبة لا يدركون كيفية حل المشكلات المتعلقة بالكرة الأرجنتينية.

وأضاف أن “فيفا” يمكنها أن تعلق عضوية الاتحاد الأرجنتيني نظراً للأزمة التي يمر بها، معرباً عن قلقه حيالها.

وانتقد مارادونا رؤساء الأندية الأرجنتينية الذين يرى أنهم لا يكترثون سوى للمال. ( EFE )

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