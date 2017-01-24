مانشستر يونايتد يخصم ربع رواتب لاعبي الموسم الماضي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن بند غريب في عقود لاعبي نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي في الموسم الماضي، مرتبط بنوعية نتائج الفريق.

وقالت صحيفة “ذا صن” أنّ لاعبي مانشستر يونايتد لم يحصلوا على نسبة 25% من رواتبهم مع الفريق عن الموسم الماضي، بسبب بند في عقودهم، يتعلق بضرورة تأهل النادي للمشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك للحصول على كامل مستحقاتهم.

ونقلت صحيفة إيلاف عن ذات الصحيفة البريطانية تصريح لمسؤول في نادي مانشستر يونايتد، لم تكشف عن اسمه، قال فيه:”إن تخفيض الرواتب متعلق بالإيرادات، أعتقد أن هذا كان بمثابة حماية لنا فقط”.

ولاحظت الصحيفة أنّ اللاعب الدولي البلجيكي مروان فيلايني، لاعب فريق مانشستر يونايتد، احتفل بطريقة غريبة عندما سجل الموسم الماضي في مرمى نادي بروج في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث أشار بيديه للرقمين 5 و2 وهو ما يشير إلى النسبة التي تُخصم من اللاعبين في حال عدم التأهل.

وقد فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم ” يوروبا ليغ”.

عكس السير