الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : إعتداء #جبهة_النصرة على الأخوة في #جيش_المجاهدين يأتي في سياق وظيفي متوقع وإستكمال للجرائم السابقة في حق #الجيش_الحر

مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : إعتداء #جبهة_النصرة على الأخوة في #جيش_المجاهدين يأتي في سياق وظيفي متوقع وإستكمال للجرائم السابقة في حق #الجيش_الحر

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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