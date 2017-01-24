الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : إعتداء #جبهة_النصرة على الأخوة في #جيش_المجاهدين يأتي في سياق وظيفي متوقع وإستكمال للجرائم السابقة في حق #الجيش_الحر
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : إعتداء #جبهة_النصرة على الأخوة في #جيش_المجاهدين يأتي في سياق وظيفي متوقع وإستكمال للجرائم السابقة في حق #الجيش_الحر
1 ساعة مضت ورد الآن
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يأتي في سياق وظيفي متوقع وإستكمال للجرائم السابقة في حق #الجيش_الحر"
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