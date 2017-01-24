الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : أقسم بالله، ما أوصلنا للآستانة إلا #البغدادي و #الجولاني وغدرهم بالمجاهدين الصادقين، خدمة للمشروع الإيراني، وهذا يوم كان #الأسد يحلم به

مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : أقسم بالله، ما أوصلنا للآستانة إلا #البغدادي و #الجولاني وغدرهم بالمجاهدين الصادقين، خدمة للمشروع الإيراني، وهذا يوم كان #الأسد يحلم به

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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