الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : أقسم بالله، ما أوصلنا للآستانة إلا #البغدادي و #الجولاني وغدرهم بالمجاهدين الصادقين، خدمة للمشروع الإيراني، وهذا يوم كان #الأسد يحلم به
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : أقسم بالله، ما أوصلنا للآستانة إلا #البغدادي و #الجولاني وغدرهم بالمجاهدين الصادقين، خدمة للمشروع الإيراني، وهذا يوم كان #الأسد يحلم به
1 ساعة مضت ورد الآن
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و #الجولاني
وغدرهم بالمجاهدين الصادقين، خدمة للمشروع الإيراني، وهذا يوم كان #الأسد
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