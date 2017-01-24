الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : ولا أعلم من هو أشد فرحآ وسرورآ بصنيعك يا جولاني اليوم، هل هو #الأسد أم #الجعفري أم #إيران ولسان حالها يقول ( ولتصنع على عيني )

مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : ولا أعلم من هو أشد فرحآ وسرورآ بصنيعك يا جولاني اليوم، هل هو #الأسد أم #الجعفري أم #إيران ولسان حالها يقول ( ولتصنع على عيني )

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017