الرئيسية » ورد الآن » مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : ولا أعلم من هو أشد فرحآ وسرورآ بصنيعك يا جولاني اليوم، هل هو #الأسد أم #الجعفري أم #إيران ولسان حالها يقول ( ولتصنع على عيني )
مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : ولا أعلم من هو أشد فرحآ وسرورآ بصنيعك يا جولاني اليوم، هل هو #الأسد أم #الجعفري أم #إيران ولسان حالها يقول ( ولتصنع على عيني )
1 ساعة مضت ورد الآن
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أم #الجعفري
أم #إيران
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هاشتاغإيران الأسد الجعفري الجيش الحر