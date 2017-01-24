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مصطفى سيجري رئيس المكتب السياسي في لواء المعتصم (الجيش الحر) : ولا أعلم من هو أشد فرحآ وسرورآ بصنيعك يا جولاني اليوم، هل هو #الأسد أم #الجعفري أم #إيران ولسان حالها يقول ( ولتصنع على عيني )