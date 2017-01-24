نيمار أكثر لاعب تسبب في حصول المنافسين على البطاقات الملونة

أظهرت إحصائية نشرتها شبكة “أوبتا” الرياضية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن النجم البرازيلي #نيمار دا سيلفا مهاجم #برشلونة الإسباني، هو أكثر لاعب في الدوري الإسباني يتسبب في حصول المنافسين على البطاقات الملونة.

وكان سيرجي إينريخ مهاجم إيبار آخر ضحايا النجم البرازيلي، حيث تسبب الأخير في حصول إينريخ على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في المباراة التي فاز بها الفريق الكاتالوني برباعية في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاسباني.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن هذه البطاقة الصفراء، جعلت نيمار أكثر لاعب في الدوري الإسباني يتسبب في حصول لاعبي المنافس على بطاقات ملونة وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، بواقع 17 صفراء، وحمراء واحدة.

واستعاد نيمار مستواه المعهود في الفترة الأخيرة ونجح في التسجيل بعد صيام طويل عن هز الشباك، حيث اختتم أهداف فريقه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع اثر تمريرة عرضية من اليكس فيدال.

وأشارت شبكة “أوبتا” إلى أن الهدف الرابع الذي سجله نيمار في مرمى إيبار، منحته أفضل معدل تهديفي هذا الموسم، بهز شباك المنافسين في 3 مباريات متتالية بكل البطولات.

جدير بالذكر أن نيمار كان قد سجل هدفين لبرشلونة في مرمى ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو من ركلتي جزاء في بطولة كأس ملك إسبانيا.

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