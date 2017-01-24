هولندا : السجن للاجئ مثلي طعن لاجئاً مثلياً آخر بسكين بسبب ” سيجارة ماريغوانا “

حكمت محكمة هولندية بالسجن على طالب لجوء لمدة عام ونصف العام، بعد أن قام بطعن طالب لجوء آخر، في بلدة بيلينفولدا التابعة لإقليم خرونينن.

وسائل إعلام هولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ التونسي (34 عاماً) قام بطعن اللاجئ الإيراني (25 عاماً) بسكين تقشير البطاطا، في أيلول الماضي، بمركز لإيواء اللاجئين (الصورة).

ونشب خلاف بين الاثنين، بسبب “سيجارة ماريغوانا” حيث اشترى التونسي السيجارة من الإيراني ليتبين له أنها خالية من الماريغوانا.

ووفق ما أعلنت المحكمة، فإن الحادثة لم تصنف على أنها محاولة قتل.

وكان الضحية الإيراني زعم أن التونسي اعتدى عليه لأنه مثلي، لكن محامي التونسي نفى هذه المزاعم مؤكداً أن موكله مثلي أيضاً.

ويخلو سجل التونسي من أية سوابق في هولندا، لكنه يعاني، وفق ما نقلت شبكة “نورد” الهولندية المحلية، من أمراض نفسية ومن تعاطي المخدرات.

وإلى جانب السجن، فقد حكمت المحكمة على التونسي بدفع تعويض للإيراني مقداره 2700 يورو.

عكس السير