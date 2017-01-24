وزيرة الدفاع الألمانية لترامب : الناتو ليس صفقة

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين على قيمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك في تصريحات غير مباشرة موجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لصحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن من يسعى إلى فرض تغييرات واسعة النطاق مثل ترامب، يحتاج إلى حلفاء ” والناتو ليس صفقة، والثقة لا يمكن شراؤها”.

في الوقت نفسه، أوضحت فون دير لاين أنها تستبعد انتهاء الصداقة عبر ضفتى الأطلسي ” اللهجة أصبحت أكثر حدة، لكن العلاقات الناضجة مع أمريكا ستظل قوية”.

كان ترامب قد شكك في مبررات استمرار وجود الناتو ووصفه بأنه “عفا عليه الزمن”.

وانتقدت فون دير لاين الخطاب الأول لترامب وقالت :” كانت كلمات قاسية ليس لآذان المجتمع الدولي وحسب بل كذلك للرؤوساء الأمريكيين السابقين”، ولفتت إلى أن الرؤوساء السابقين الذين انتقدهم بحدة، تم انتخابهم أيضا من الشعب.

وأكد فون دير لاين أن هناك مليون صداقة بين الأمريكيين والأوروبيين، وذكرت أن هذه الصداقات لا تزال قائمة والقيم المشتركة موزعة بين هذه الصداقات، وأضافت أن الأوروبيين على استعداد لتحديث الناتو وللتوزيع العادل لأعبائه.

وتابعت الوزيرة الألمانية حديثها قائلة إن الأوروبيين وليس الناتو، هم المسؤولون عن نشر الاستقرار في افريقيا.

وقالت فون دير لاين إنها تعول على نظيرها الأمريكي الجديد جيمس ماتيس الذي اتسمت أقواله بالإيجابية عن حلف الناتو خلال جلسة استماع في الكونجرس، ولفتت إلى أن هناك العديد من الجمهوريين في الكونجرس ومجلس الشيوخ الذين لديهم “موقف واضح جدا من روسيا” ويسعون إلى تطبيق القانون الدولي في أوكرانيا.

وشددت الوزيرة على أن رفع العقوبات على روسيا مرهون بتفعيل اتفاقية مينسك لإحلال السلام في شرق أوكرانيا.

وأشارت فون دير لاين إلى أن هناك مصلحة مشتركة للأوروبيين وترامب في الشرق الأوسط، وتتمثل هذه المصلحة في محاربة الإرهاب, وختمت تصريحاتها بالقول إن هناك حالة من التشويق في انتظار ما ستكون عليه السياسة الأمريكية المقبلة. (DPA)

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