وفاة أحد أشهر أطباء جراحة القلب في تاريخ سوريا

قالت وسائل إعلام موالية إن الطبيب “سامي قباني”، مؤسس أول مركز لجراحة القلب في سوريا، توفي يوم الأحد الماضي في دمشق.

وقباني الذي كان عضواً في الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة دمشق، يعتبر أول من أسس مركزاً لجراحة القلب في سوريا عام 1970، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام القباني بأول عملية قلب مفتوح في تاريخ سوريا عام 1971.

والقباني هو رئيس تحرير مجلة “طبيبك” الشهيرة، والتي أسسها والده عام 1956.

وكان الجراح السوري قد وصل إلى سوريا قادماً من الولايات المتحدة في زيارة قصيرة، قبل أن توافيه المنية.

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