وفاة مصري بعد دهسه من قبل سيارة يقودها سوري في الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، إن جثة رجل مصري نقلت إلى الطب الشرعي بعد أن فارق الحياة دهساً تحت إطارات سيارة يقودها سوري على طريق الصبية، في الكويت، أول أمس الأحد.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن “بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بحصول حادث دهس على طريق الصبية، فانطلق إلى مكانه رجال الأمن والطوارئ الطبية، ليجدوا شاباً تبيّن أنه مصري الجنسية قد لفظ أنفاسه متأثراً بجراحه، جراء دهسه بإطارات مركبة يقودها سوري”.

وذكر المصدر أنه “تم استدعاء رجال الأدلة الجنائية الذين قاموا بمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي، في وقت تم التحفظ على الداهس في مخفر الجهراء، وجارٍ التحقيق معه في ملابسات الحادث”.

ولم تذكر الصحيفة اسم السوري أو الضحية المصري.

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