يوفنتوس يوزع منشورات لإقناع جماهيره بالشعار الجديد

حاول نادي يوفنتوس الإيطالي اقناع جماهيره بشعار النادي الجديد، خلال المباراة التي فاز بها البيانكونيري على لاتسيو 2-صفر الاحد على ملعب “يوفنتوس ارينا”، وذلك في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وكان بطل الدوري الإيطالي قد فاجأ جماهيره بإعلانه تغيير شعار النادي الحالي، الأمر الذي أثار غضب أنصار “السيدة العجوز” الذين اعتبروا أن الشعار القديم والذي يستخدمه النادي منذ عام 2004 كان أفضل.

وحرصت إدارة النادي الإيطالي على توزيع 41 ألف منشور على جماهير الفريق التي احتشدت في ملعب “يوفنتوس ارينا” وفقاً لصحيفة إيلاف ، وذلك في محاولة منها لإقناعهم بالشعار الجديد.

واحتوت المناشير على شرحاً مبسطاً لطريقة تصميم الشعار وتوضيح فكرة تصميمه والمستوحاه من حرف ” J ” الذي يرمز للنادي والخطوط البيضاء والسوداء التي تميز ألوان النادي دائماً، مع وضعها بشكل مائل مستوحى من الإطار الخاص بشعار الدوري الإيطالي والذي يُرمز له بعلم إيطاليا على قمصان الفريق البطل.

واكد يوفنتوس أن الشعار الجديد سيتم اعتماده بشكل كامل في كل الأمور المتعلقة بالنادي مع بداية شهر يوليو المقبل حيث يرى أنه سيسمح للنادي أن ينتشر بشكل أكبر كعلامة تجارية في كل أنحاء العالم وليس فقط في ملاعب كرة القدم.

جدير بالذكر أن مباراة لاتسيو شهدت الظهور الأول لشعار يوفنتوس الجديد على أرض الملعب وذلك أثناء دخول الفريقين إلى الملعب.

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