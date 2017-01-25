أسرة عبد الحليم حافظ لشيرين رداً على سخريتها من اسمه : كل إناء ينضج بما فيه

استنكر المطرب محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، طريقة نطق النجمة شيرين عبد الوهاب لاسم عمه، أثناء تحدثها عنه علي هامش حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش في أسوان، حيث نطقت اسمه قائلة: “عبد الوهاب حافظ”.

وقال شبانة لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، إنه لا يجد كلاماً للرد علي شيرين سوى “كل إناء ينضج بما فيه”، مضيفاً أنه لم يشاهد المقطع المصور الذي أثار جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، ولكنه علم بمحتواه ومضمونه من المقربين منه.

يذكر أن شيرين تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب هذا المقطع، نظراً لطريقة حديثها عن النجم عمرو دياب، مؤكدة أنه “راحت عليه بسبب كبر سنه”، وهو ما أغضب جمهور الفنان المُلقب بالهضبة، الذي شن هجوماً عنيفاً عليها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

عكس السير